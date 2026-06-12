17 тисяч доларів США вимагали учасники злочинної групи за вплив на посадових осіб та оформлення фіктивної групи інвалідності. Надалі це мало стати підставою для безперешкодного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за межі України в умовах воєнного стану.



Діяльність групи осіб, які організували схему незаконного переправлення чоловіків мобілізаційного віку через державний кордон України, задокументували оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими Тернопільського райуправління поліції, співробітниками військової контррозвідки СБУ та під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

За даними слідства, до злочинної групи входили троє осіб. Організатор підшуковував клієнтів, отримував від них гроші та розподіляв кошти між спільниками. Один із помічників відповідав за пошук охочих незаконно залишити територію України, організацію транспортування та подальший перетин кордону поза пунктами пропуску. Третім учасником схеми був лікар-аспірант, який забезпечував медичний супровід, координував проходження лікування, займався підготовкою медичної документації та подальшим направленням документів для отримання групи інвалідності.



Правоохоронці встановили, що за свої послуги фігуранти вимагали від одного з клієнтів 17 тисяч доларів США. За ці кошти вони обіцяли організувати оформлення інвалідності через вплив на відповідних посадових осіб.



У межах кримінального провадження оперативники задокументували передачу першої частини неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів США. Саме під час передачі решти коштів оперативники УСР, слідчі поліції та співробітники СБУ викрили “бізнесменів”. Фігурантів затримали відповідно до статей 208 та 615 Кримінального процесуального кодексу України.



У ході досудового розслідування правоохоронці спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД провели сім санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних, у їхніх автомобілях та на робочих місцях.



Слідчі поліції повідомили трьом учасникам злочинної групи про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.



Організатору та двом спільникам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 665 600 гривень. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

