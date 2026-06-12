У травні поліцейські Тернопільщини зафіксували 7811 правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Найпоширеніші з них стали перевищення водіями встановленої швидкості руху та проїзд на заборонний сигнал світлофора, керування технічно несправними транспортними засобами, а також керування без необхідних документів або їх непред’явлення для перевірки.



Як повідомили в обласній поліції, упродовж травня на дорогах Тернопільської області сталося 247 дорожньо-транспортних пригод, із них 60 – з потерпілими, у яких загинули 6 людей, а 72 особи отримали травми різного ступеня тяжкості.



Основні причини дорожньо-транспортних пригод:

перевищення безпечної швидкості руху – 76 ДТП, у яких 4 особи загинули та 34 отримали травми;

недотримання безпечної дистанції – 33 ДТП, у яких травмувалися 8 осіб;

порушення правил руху заднім ходом – 24 ДТП.



За участю пішоходів сталося 9 дорожньо-транспортних пригод, унаслідок яких 9 осіб отримали травми. Також правоохоронці зафіксували 6 ДТП, скоєних водіями у стані сп’яніння, у яких травмувалася одна людина.



У травні правоохоронці виявили 247 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння. На них складено адміністративні протоколи за статтею 130 КУпАП.



Поліцейські нагадують: за перше керування транспортним засобом у стані сп’яніння передбачено штраф у розмірі 17 000 гривень із позбавленням права керування строком на один рік. За повторне порушення протягом року – штраф 34 000 гривень та позбавлення права керування строком на три роки.



Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та не сідати за кермо у нетверезому стані, адже це створює небезпеку для всіх учасників дорожнього руху.





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