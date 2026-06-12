У Тернополі відбудеться благодійний концерт просто неба у виконанні Муніципального Галицького камерного оркестру.

Захід пройде у неділю, 14 червня, на відкритому сценічному майданчику біля пам’ятника Івану Франку.

Початок – о 14:00.

У програмі – популярні мелодії «Відвези мене на місяць», «Неможливо не закохатися», «Місячна ріка», «Цілуй мене міцно» (Besame mucho), «Який прекрасний світ» та інші відомі композиції.

Окрім концертної частини, подія матиме благодійну мету – збір коштів на підтримку Збройних сил України, зокрема підрозділів, у яких служать тернополяни.

Диригент – Андрій Аркуша. Ведуча – Олена Лайко.

Захід відбудеться за підтримки Тернопільської міської ради.