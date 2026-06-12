У Тернополі викрили чотирьох лікарок медичних закладів, які брали гроші з пацієнта за встановлення йому групи інвалідності.

Про це повідомили у прокуратурі Тернопільської області.

За даними слідства, у квітні 2026 року до медиків однієї з лікарень звернувся син чоловіка, який у 2016 році переніс інсульт і потребував постійної сторонньої допомоги та медичного нагляду. До медзакладу 70-річного пацієнта транспортували на візку.

Лікарка-невропатолог під час вивчення документів натякнула, що може «пришвидшити питання» з оформленням інвалідності за 10 тисяч гривень. Ці гроші вона отримала наприкінці квітня безпосередньо у приміщенні лікарні за підготовку первинного пакета документів. Надалі до корупційної схеми долучилися й інші медичні працівники.

У середині травня лікарка районної лікарні одержала у своєму службовому кабінеті 100 доларів США за пришвидшене направлення справи на розгляд експертної команди.

Наприкінці травня 2026 року у службовому кабінеті завідувачка відділення обласної лікарні-голова експертної комісії отримала 1500 доларів США за встановлення ІІ групи інвалідності безстроково. Гроші жінка сховала у шухляду робочого столу, а згодом 500 доларів США з цієї суми передала іншому члену експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Після передачі всіх коштів та формального огляду пацієнта на колісному кріслі, експертна команда ухвалила рішення про встановлення чоловіку ІІ групи інвалідності з постійним стороннім доглядом.

Усім чотирьом лікаркам повідомлено про підозру залежно від виконуваної ролі за ч. 1 та ч. 3 ст. 368 (Одержання службовою особою неправомірної вигоди), ч. 3 ст. 354 (одержання працівником підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в області, оперативний супровід – працівники Тернопільського управління ДВБ НП України.