Бібліотеки Тернополя вдруге долучилися до всеукраїнської акції книгообміну «Книжкова площа», яка цього року одночасно відбуватиметься у восьми містах України та одній селищній територіальній громаді. Крім того, подія вперше розширить свої кордони на іншу країну.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Так, у 2026 році акція пройде 16 серпня одночасно у Львові, Тернополі, Теребовлі, Житомирі, Дніпрі, Кривому Розі, Білій Церкві, Хмельницькому, Ярмолинецькій селищній територіальній громаді та в Токіо (Японія).

Участь в акції – безкоштовна. Збір триватиме до 10 серпня. Щоб доєднатися, потрібно принести книги у хорошому стані до однієї з 12 бібліотек-філій Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи та отримати квиток-перепустку. У ньому буде зазначено, скільки книг учасник зможе обміняти 16 серпня. Саме тоді в центрі Тернополя відбудеться великий книгообмін.

Книги приймаються будь-якого року видання, головне – щоб вони були у придатному для читання стані. Обмін відбуватиметься за принципом: одна книга – на одну книгу. Не приймаються зношені або російськомовні видання.

Започаткували «Книжкову площу» у Львові в 2021 році. Тоді захід організували у дворику Ратуші, а обміняли понад півтори тисячі книжок. У 2025 році ініціатива розширилася на інші міста України. У Тернополі минулого року до акціїдолучилися 3000 відвідувачів та обміняли 2068 книжок.

Адреси точок обміну книг у Тернополі:

Центральна міська бібліотека (вул. Руська, 31); Бібліотека-філія №2 для дорослих (вул. Миру, 4А); Бібліотека-філія №3 для дорослих (вул. Дарії Віконської, 1); Бібліотека-філія №4 для дорослих (бульвар Данила Галицького, 6); Бібліотека-філія №5 для дорослих (проспект Злуки, 33); Бібліотека-філія №7 для дорослих (вул. Миколи Карпенка, 14); Бібліотека-філія №8 для дорослих (вул. Богдана Лепкого, 6); Центральна дитяча бібліотека (вул. Миру, 4А); Бібліотека-філія №2 для дітей (вул. Івана Франка, 21); Бібліотека-філія №3 для дітей (бульвар Данила Галицького, 16); Бібліотека-філія №4 для дітей (вул. Богдана Лепкого, 6); Бібліотека-філія №5 для дітей (вул. Василя Стуса, 4).