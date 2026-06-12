Очолював бойовиків «днр»: за матеріалами Тернопільського УСБУ зраднику «Байкалу» загрожує довічне ув’язнення
Слідчі Тернопільського управління СБУ завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Донеччини, який добровільно приєднався до окупаційних військ країни-агресора.
Йдеться про 58-річного мешканця Красногорівки. У серпні 2014 року зрадник обрав собі позивний «Байкал» та добровільно приєднався до незаконного збройного формування бойовиків – т. зв. «Шахтерской дивизии днр».
Згодом, після початку повномасштабного військового вторгнення росіян, він очолив стрілецьку роту окупантів, що діяла у складі 51-ї загальновійськової армії рф.
Під час досудового розслідування встановлено, що фігурант разом із підлеглими йому бойовиками особисто брав участь у захопленні українських населених пунктів та веденні бойових дій проти військовослужбовців Збройних Сил України. А за сприяння окупації Волновахи він отримав нагороду «золотая звезда героя» особисто з рук гауляйтера Донеччини Пушиліна.
Крім того, у складі підрозділів російських окупаційних військ зрадник вів бої проти українських захисників Донбасу, організовуючи штурми Вугледара, Мар’їнки та Красногорівки.
Наразі СБУ завершила документування протиправної діяльності бойовика і направила до суду обвинувальний акт із доказами його вини. За порушення ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Розслідування проводилося за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.
Обвинуваченого оголошено у розшук, оскільки він переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території. Також тривають комплексні заходи для його притягнення до фактичної відповідальності за злочини проти нашої держави.