Слідчі Тернопільського управління СБУ завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Донеччини, який добровільно приєднався до окупаційних військ країни-агресора.

Йдеться про 58-річного мешканця Красногорівки. У серпні 2014 року зрадник обрав собі позивний «Байкал» та добровільно приєднався до незаконного збройного формування бойовиків – т. зв. «Шахтерской дивизии днр».

Згодом, після початку повномасштабного військового вторгнення росіян, він очолив стрілецьку роту окупантів, що діяла у складі 51-ї загальновійськової армії рф.

Під час досудового розслідування встановлено, що фігурант разом із підлеглими йому бойовиками особисто брав участь у захопленні українських населених пунктів та веденні бойових дій проти військовослужбовців Збройних Сил України. А за сприяння окупації Волновахи він отримав нагороду «золотая звезда героя» особисто з рук гауляйтера Донеччини Пушиліна.

Крім того, у складі підрозділів російських окупаційних військ зрадник вів бої проти українських захисників Донбасу, організовуючи штурми Вугледара, Мар’їнки та Красногорівки.

Наразі СБУ завершила документування протиправної діяльності бойовика і направила до суду обвинувальний акт із доказами його вини. За порушення ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводилося за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.



Обвинуваченого оголошено у розшук, оскільки він переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території. Також тривають комплексні заходи для його притягнення до фактичної відповідальності за злочини проти нашої держави.