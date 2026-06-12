Шахрайська схема з використанням фішингових посилань призвела до значних фінансових втрат для жительки Тернополя. За фактом заволодіння коштами слідчі Тернопільського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження.



Як повідомили в обласній поліції, до правоохоронців звернулася жителька обласного центру та повідомила, що отримала SMS-повідомлення нібито про необхідність сплатити штраф за порушення правил паркування. У повідомленні містилося посилання, за яким жінка перейшла та ввела конфіденційні банківські дані.



Згодом потерпіла виявила, що з її банківського рахунку було незаконно списано 53 901 гривню.



Як з’ясувалося, повідомлення надіслали шахраї, а посилання вело на підроблений сайт, створений для викрадення персональної та банківської інформації.



За даним фактом слідчі проводять досудове розслідування та встановлюють осіб, причетних до злочину.



Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обережними та не переходити за сумнівними посиланнями, отриманими через SMS, месенджери чи електронну пошту.



Перед здійсненням будь-яких платежів необхідно перевіряти інформацію на офіційних ресурсах установ або організацій.





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