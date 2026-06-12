Автопригода з травмованими трапилася 12 червня близько 8:40 у Тернополі. На вулиці Текстильній водійка автомобіля Volkswagen Golf порушила правила дорожнього руху і допустила зіткнення із автівкою попереду.



На місці події працювала слідчо-оперативна група та працівники патрульної поліції. У ході перевірки стало відомо, що кермувальниця Volkswagen не дотрималася безпечної дистанції та врізалася у попутний транспортний засіб Chevrolet Equinox, розповіли в обласній поліції.



У результаті удару травми отримала кермувальниця Volkswagen Golf. Її бригада швидкої доправила до лікарні.



У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини аварії встановлюються.



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