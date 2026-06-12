Юридичний факультет Західноукраїнського національного університету запрошує старшокласників взяти участь у літній школі «Лідер права».

Захід відбудеться з 1 по 3 липня 2026 року у місті Тернополі на юридичному факультеті (вул. Микулинецька, 46а).

Протягом трьох днів учасники матимуть нагоду відвідати цікаві практичні заняття, поспілкуватися з фахівцями-практиками, дізнатися більше про правоохоронну діяльність, роботу державних інституцій та особливості юридичної професії, а також відчути атмосферу справжнього студентського життя.

На тебе чекають: цікаві практичні заняття та інтерактиви; складання процесуальних документів; зустрічі та спілкування з адвокатами, прокурорами й нотаріусами; ознайомлення з роботою державних інституцій; практика проведення слідчих дій; нові знайомства, корисні контакти та дружня атмосфера; яскраві враження та незабутні емоції.

Участь у літній школі безкоштовна. Безпека учасників гарантована — факультет забезпечений власним укриттям.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/GWcsTLJtEoKrjmpg7

Кількість місць обмежена, тому не зволікай із реєстрацією.