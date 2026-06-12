Чотирирічний тернополянин Лук’ян Снітинський щодня веде боротьбу з важкою хворобою, яка поступово забирає у нього можливість бігати, гратися та безтурботно насолоджуватися дитинством. Хлопчик – син українського захисника Віктора Снітинського, а його діагноз – м’язова дистрофія Дюшена – належить до рідкісних і надзвичайно небезпечних захворювань.

Сьогодні для Лук’яна є шанс зупинити стрімкий розвиток недуги. Йдеться про лікування інноваційним препаратом «Елевідіс» (Elevidys), який може подарувати дитині дорогоцінний час, можливість рухатися та жити повноцінно. Проте вартість такого лікування становить 2,9 мільйона доларів США – сума, яку родина самостійно зібрати не в змозі.

Кожна пожертва, кожне добре слово підтримки має значення. Разом ми можемо допомогти маленькому хлопчику отримати шанс на майбутнє, яке не повинна забирати хвороба.

Не будьмо байдужими. Допоможімо Лук’яну зробити крок до життя без страху та болю.

Реквізити для допомоги Лук’янчику:

МоноБанка (мама – СНІТИНСЬКА Наталія Петрівна)

4441 1111 2254 7908

https://send.monobank.ua/jar/9jG3i7Ypqx

КОНВЕРТ ПриватБанку (мама – СНІТИНСЬКА Наталія Петрівна)

5168 7521 3634 8797

https://www.privat24.ua/send/g29gx

Монобанк (гривня, мама – СНІТИНСЬКА Наталія Петрівна)

4441 1110 0031 6657

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