Стінопис заввишки 15 метрів став символом вдячності та поваги до воїнів, які щодня боронять нашу країну і нагадуванням, якою високою ціною дається свобода. Ініціатор створення муралу – громадська організація «Ветеранський простір «Незламні духом».



«Ідея створення муралу виникла як прагнення вшанувати силу духу та відвагу українських захисників. Соціальний проєкт підтримали учасники форуму «Вектори розвитку ветеранської спільноти», які шляхом голосування серед кількох варіантів обрали дизайн стінопису», – розповів голова громадської організації Руслан Пелехатий.



Реалізація соціального проєкту стала можливою завдяки фінансовій підтримці меценатів. Над створенням стінопису працював тернопільський художник Микола Кафтан, який зазначає, що це одна з найбільших і наймасштабніших його робіт.



Кожен елемент має глибокий зміст. На муралі зображений український захисник, який пройшов крізь горнило війни, і тримає на руках дівчинку – символ майбутнього України. У її руках – котик, що уособлює людяність, тепло та доброту, які наші захисники зберігають навіть у найскладніші часи.



«Для мене це перш за все про подяку – подяку воїнам за той неоцінений вклад, який вони зробили для незалежності нашої країни, взагалі для існування нашої держави. Саме завдяки воїнам ми збереглися як країна і продовжуємо жити. І ця дитинка, яка в нього на руках, виросте, буде тут жити і створювати сім’ю», – каже Микола Кафтан.



Мурал створений не тільки, щоб вшанувати українських захисників, а й щоб показати, як важливо підтримувати ветеранів війни, коли вони повертаються до цивільного життя.



«Назва муралу «Незламні» найкраще відображає характер українців – відважних і мужніх людей, які борються за свою свободу і чітко розуміють, за кого вони це роблять», – зауважує голова громадської організації «Ветеранський простір «Незламні духом» Руслан Пелехатий.



Тернополяни відзначають, що стінопис – це не просто малюнок, а частина нашої реальності, яка змушує зупинитися та замислитися над часом, у якому ми живемо.



«Я вважаю, що потрібно створювати такі мурали, бо вони нагадують, у який складний час ми живемо і завдяки кому ми тут живемо. І виглядає це дуже красиво», – зауважує тернополянин Максим.



Стінопис «Незламні» – це відображення історії війни та стійкості українського народу.





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