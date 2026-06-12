Тернопільський обласний центр служби крові продовжує Тиждень донорства та запрошує охочих долучитися до доброї справи навіть у вихідні.

У суботу та неділю, 13-14 червня, центр працюватиме з 09:00 до 14:00.

Як пояснюють у закладі, рішення працювати у вихідні пов’язане із великою активністю донорів під час Тижня донорства та бажанням дати можливість здати кров усім охочим.

«Протягом Тижня донорства ми бачимо надзвичайно велику зацікавленість людей. Щодня до нас приходять десятки донорів, тому вирішили продовжити роботу й у вихідні, щоб кожен, хто не мав можливості завітати у будні, зміг долучитися до донорства», – зазначають у Тернопільському обласному центрі служби крові.

Донорів чекають за адресою: м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8.

Нагадаємо, четвертий день Тижня донорства став рекордним – кров здали 166 донорів, а це понад 70 літрів.