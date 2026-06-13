37-річний підполковник за гроші обіцяв вплинути на колег та зняти військовозобов’язаного з розшуку у системі « Оберіг». Під час отримання грошей його затримали. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно з працівниками ТУ ДБР, розташованого у Львівській області викрили начальника одного з відділів Тернопільського ТЦК на корупційній оборудці.

Він за гроші пообіцяв місцевому мешканцю, який перебував у розшуку, вирішити це питання у центрі комплектування. Зокрема, за 2500 доларів 37-річний підполковник гарантував видалення з системи «Оберіг» інформацію про розшук військовозобов’язаного. Нібито зв’язки та можливість вплинути на колег – посадових осіб ТЦК та СП – гарантують внесення потрібної інформації в реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Під час отримання неправомірної вигоди внутрішня безпека поліції затримала зловмисника у процесуальному порядку. Йому вже повідомили про підозру за ч.3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Тепер військовий посадовець може заробити тільки термін перебування за ґратами строком до восьми років.

ДВБ у взаємодії з ДБР продовжує проводити заходи для встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до незаконних дій фігуранта.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.