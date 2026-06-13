3 метою реалізації програми «Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування» за сприяння Товариства Червоного Хреста України у Тернопільській області спільно зі Швейцарським Червоним Хрестом та Іспанським Червоним Хрестом Західноукраїнський національний університет запрошує внутрішньо переміщених осіб та мешканців Тернопільської області, зокрема: людей з інвалідністю, демобілізованих ветеранів(ок) та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих, безвісти зниклих, полонених та осіб інших пільгових категорій після оцінки життєвої ситуації фахівцями програми на навчання за освітнім курсом «Англійська мова» (рівень B1-B2).

Учасники програми можуть пройти профорієнтацію та навчання у межах інтенсивного курсу, після завершення якого передбачена можливість компенсації витрат на навчання від Українського Червоного Хреста.

Підготовка слухачів здійснюватиметься на базі навчально-наукового центру з вивчення іноземних мов ННІНОТ ЗУНУ.

Усіх охочих просять звертатися до 30.06.2026 року за телефоном або на Viber +38096-73-98-537, або надіслати на електронну адресу навчально-наукового центру з вивчення іноземних мов ЗУНУ ([email protected]) такі дані: прізвище, імʼя, по батькові; мобільний телефон; e-mail; місце прописки.

Адреса навчально-наукового центру з вивчення іноземних мов НІНОТ ЗУНУ: м. Тернопіль, Майдан Перемоги, 3 (III корпус, каб. 3303),

тел.: (0352) 47-50-50*13-148 або +38096-73-98-537; e-mail: [email protected]

Сертифікатна освітня програма «Англійська мова для ВПО та інших пільгових категорій» реалізовуватиметься у змішаному форматі з використанням сучасних мультимедійних засобів та інтерактивних методів навчання.

Після завершення навчання слухачі центру отримають сертифікати про рівень володіння англійською мовою як іноземною згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.

Для вступу учасників у програму необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням: Запис на інформаційну сесію “Перезавантаження” (з метою роз’яснення усіх деталей щодо навчання).