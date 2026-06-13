Головне управління ДПС у Тернопільській області продовжує системну роботу щодо контролю за дотриманням законодавства про оплату праці та повнотою сплати податку на доходи фізичних осіб і єдиного внеску.

У січні-травні на засіданнях комісій заслухано керівників 367 підприємств та організацій. За результатами проведеної роботи 358 із них підвищили рівень виплати заробітної плати. Це дало можливість забезпечити додаткові надходження до бюджету 1,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та майже 2 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС в області.

Окремо роз’яснювальна робота проведена ще з 540 підприємствами області, з яких 477 підвищили рівень оплати праці. У результаті бюджети додатково отримали 2,3 млн грн ПДФО та 2,8 млн грн єдиного внеску.

Паралельно здійснюється робота щодо ліквідації наявної заборгованості із заробітної плати та обов’язкових платежів. Проведено індивідуальні зустрічі з керівниками 24 підприємств, які допустили відповідні порушення. Відтак, 21 з них погасили заборгованість із зарплати на суму 5,5 млн грн, з податку на доходи фізичних осіб – на 3,2 млн грн, з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – на 2,9 млн гривень.

А на спільних з органами місцевої влади комісіях заслухано керівників ще 5 підприємств, які заборгували своїм працівникам зарплату. За наслідками проведеної роботи по 4 ліквідована заборгованість із заробітної плати в сумі 586,3 тис. грн, з ПДФО – на 105,6 тис. грн, з єдиного внеску – на 244,8 тис. гривень.