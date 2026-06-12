Сумну звістку з фронту отримала ще одна родина. На Харківщині прийняв свій останній бій Микола Олійник. Вічна пам’ять і слава українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо, що, виконуючи свій військовий обов’язок із захисту України, 7 червня 2026 року загинув наш земляк Микола Олійник, 1977 року народження із села Підлісся.

Сержант, інспектор прикордонної служби, механік-водій, віддав найдорожче – власне життя – під час виконання заходів, необхідних для забезпечення оборони України.

Герой загинув у районі населеного пункту Кругле Чугуївського району Харківської області.

Микола Олійник до останнього залишався вірним військовій присязі, мужньо боронив рідну землю, свободу та незалежність нашої держави.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав і любив Миколу. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Захиснику України», – написали у Бучацькій міській раді.

Марія Жолондек: «Прости, мій братику, що не вимолила в Бога захисту для Тебе. Вічная пам’ять!»

Галина Шевчинська-Савчак: «Світла і вічна пам’ять тобі, братику».