На щиті повертається Олександр Шіндяпін з Тернопільщини: загинув на Дніпропетровщині
Тернопільщина втратила ще одного Захисника. На щиті до рідного дому повертається з фронту Олександр Шіндяпін. Вічна та світла памʼять українському Воїну!
«Героїчно завершив свій шлях на землі наш захисник Шіндяпін Олександр Вікторович.
Воїн загинув 6 червня під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині.
Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.
Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!
Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.