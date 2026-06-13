Тернопільщина втратила ще одного Захисника. На щиті до рідного дому повертається з фронту Олександр Шіндяпін. Вічна та світла памʼять українському Воїну!

«Героїчно завершив свій шлях на землі наш захисник Шіндяпін Олександр Вікторович.

Воїн загинув 6 червня під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині.

Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!

Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.