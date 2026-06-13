Андрій Підлужний з Тернополя до повномасштабного вторгнення був відомим музикантом, співаком, продюсером, телеведучим і лідером гурту «Нічлава».

До 2022 року його ім’я асоціювалося насамперед зі сценою, музикою та творчими проєктами.

Сьогодні він – офіцер відділу комунікацій 11 Армійський корпус / 11 Army Corps.

Його військовий шлях почався ще з @44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола.

Саме там він пройшов перше глибоке занурення в армійське життя і, за його словами, відчув повну внутрішню готовність бути частиною війська.

Він згадує, як поступово змінилося сприйняття світу: коли поруч приїжджали артисти, він уже дивився на них не як колега-музикант, а як військовий. Цей перехід став для нього остаточним і природним.

Окремий пласт його досвіду – міжнародні вишколи.

Там, за його словами, український бойовий досвід часто стає ключовим джерелом знань навіть для інструкторів з інших країн. Реалії цієї війни випереджають теорію, і саме українські військові нерідко стають тими, хто навчає інших.

У службі Андрій працював і на складних напрямках, зокрема на Запоріжжі, у районі Чорного лісу. Він описує роботу в умовах постійної небезпеки, коли підрозділи передають дані для артилерії, а від точності рішень залежить життя людей на передовій.

Війна для нього – це також досвід зустрічей із містами Донеччини та людьми, які там залишаються. Він говорить про Краматорськ і Слов’янськ як про міста під постійними обстрілами, де цивільні продовжують жити в надзвичайно складних умовах.

Окремо Андрій підкреслює проблему нестачі людей у підрозділах і важливість добровільної мотивації.

Він згадує підхід рекрутингу без примусу – як модель, що будується на довірі й свідомому виборі.

Попри все, зв’язок із музикою повністю не зник.

Він долучався до окремих творчих проєктів, зокрема працював над піснею пам’яті «Прощай, мій друг». Також допомагав у створенні пісні для Тоні Матвієнко про її маму – Ніну Матвієнко.

Сьогодні він рідко співає. Каже, що після початку великої війни це ніби відрізало всередині.

Після першої за три роки відпустки він визнає – відчуття свободи змішані, але рішення незмінне.

“Якщо сказав «А», має бути і «Б». Тому без вагань повертаюся і знову включаюся в службу.”

За матеріалами: Суспільне Тернопіль

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.