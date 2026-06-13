У Тернопільському обласному центрі служби крові нагородили переможців конкурсу малюнків до Всесвітнього дня донора.

«Для нас важливо, щоб діти змалку розуміли, що таке донорство, чому воно потрібне та як одна добра справа може врятувати чиєсь життя», – зазначили в Центрі крові.

Усі учасники отримали подарунки, а переможці – заслужені нагороди за свої творчі роботи. Крім того, діти долучилися до створення символічного «Дерева життя», прикрасивши його червоними крапельками крові – символами добра, допомоги та людяності.

«Щиро дякуємо малечі за щирість і небайдужість, а батькам – за правильні цінності, які вони прищеплюють своїм дітям.

Саме з таких маленьких сердець виростають великі люди. І, можливо, майбутні донори, які одного дня теж допомагатимуть рятувати життя», – наголосили в Центрі крові.