У Тернополі триває Тиждень донорства, приурочений до Всесвітнього дня донора крові.

Спільнота Західноукраїнського національного університету не залишилася осторонь цієї життєво важливої справи. Викладачі, співробітники та студенти Класичного університету Тернополя разом завітали до Тернопільського обласного центру служби крові, щоб зробити свій безцінний внесок у порятунок людських життів.

Щира атмосфера взаємопідтримки об’єднали колег і молодь навколо спільної благородної мети. Після процедури на кожного донора чекали приємні солодкі подарунки для швидкого відновлення сил.

Кожна крапля зданої крові – прояв глибокої громадянської свідомості, тому університет щиро дякує кожному, хто став частиною цього великого кола добра.