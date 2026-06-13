Кульбаби на присадибній ділянці – красива річ, коли цвітуть. Але, зрештою, це бур’ян, який засмічує город.

Є кілька методів надійно позбутися кульбаб на городі. Найголовніші зібрала Gazeta.ua.

Кульбаби забирають з ґрунту всі поживні речовини, внаслідок чого рослинність в’яне, а врожайність значно погіршується, тому що іншим рослинам не вистачає харчування. Разом з тим кульбаби дуже плодовиті. Якщо їх не прибирати, то вони швидко заповнювати всю ділянку. Кульбаба здатна розмножуватися невеликим фрагментом кореня. Навіть невеликої його частини досить для росту квітів.

Існує щонайменше три засоби, які допомагають боротися з кульбабами.

Наприклад, Хакер. Він не шкодить садовим культурам. Б’є по гормональній системі кульбаби і заважає поділу клітин. Бур’ян гине через біологічні процеси. Вважається ефективним засобом. Починає діяти вже в перші години, безпечний для ґрунту і не забруднює його

Радять розбавити 2,5 грама порошку на 5 літрів води. Розчину вистачить, щоб обприскати 100 квадратних метрів ділянки. Обробка проводиться в суху погоду, коли немає вітру. Якщо кульбаби ростуть поруч з плодовим деревами, їх на цей час краще закрити плівкою, щоб засіб не потрапив на листя.

За допомогою Хакера кульбаба виводиться за два тижні. Обробку радять проводити ще на початку сезону, щоб не допустити масштабного поширення насіння.

Лінтур допомагає у випадках, коли заросли декоративні газони і злакові насадження. Препарат повинен бути максимально ефективний. Він добре підходить як для нещодавніх, так і застарілих бур’янів і не шкодить ґрунту.

Препарат добре допомагає боротися з бур’янами як навесні, так і восени. Засіб ефективний і тоді, коли з’являються перші пагони і йде активне зростання. Працює вже в перші години, блокуючи розвиток клітин.

Лінтур випускається в ампулах. Близько 1,8 грама препарату розводиться на 5 літрів води. Кульбаби потрібно обприскувати в суху безвітряну погоду за три дні після укосу. Сусідні рослини в обов’язковому порядку потрібно накривати плівкою.

Деймос – засіб, який діє вибірково. Застосовується для того, щоб зберегти декоративний вигляд газону і ліквідувати шкідника з ділянки. Препарат швидко всмоктується і досить стійкий до опадів. Перевага в тому, що він діє моментально на клітини, які відповідають за сам ріст і розвиток бур’яну.

Деймос – препарат універсальний і допомагає винищити близько 40 видів рослин-шкідників. Він безпечний з точки зору екології. У період вегетації засіб повністю розчиняється в грунті. Деймос також безпечний для бджіл.

Потрібно у трьох літрах води розмішати 20 мл препарату. Розчину вистачить, щоб обробити 100 квадратних метрів. Обробку слід проводити в сонячну погоду коли немає вітру. Бур’яни припиняють рости вже за декілька годин після обробки.

Можна також позбутися кульбаб перевіреними народними методами. Наприклад, скошувати їх один – два рази на тиждень. Повністю видалити бур’яни не вдасться, але можна уповільнити їхне зростання, цвітіння, появу насіння і виснажити.

Кульбаби можна також викопувати. Коріння можуть піти в землю на глибину до 50 сантиметрів. Просто так їх викопати не вийде – ви вирвете верхню частину, а з часом вони знову почнуть рости. Тому насамперед полийте рослину, щоб її легше було дістати. Потрібен відповідний інструмент.

Щоб вирвати кульбабу з коренем, потрібно використати довгу садову лопатку або ніж. Слід акуратно підкопати рослину з усіх боків, особливо навколо кореневої системи, і витягнути корінь разом із землею. Підійде навіть звичайна лопата.

Можна застосувати кореневидальник. Пристрій ставиться над бур’яном і заглиблюється в ґрунт. Далі потрібно потягнути вгору, щоб дістати корінь. Бур’яни, які дістали, слід спалити і викинути за ділянку. Не кидайте їх у компостну яму, інакше насіння дозріють і розлетяться вашою ділянкою.

Допоможе також газовий пальник. Ним можна випалити всі частини кульбаби над землею. Потрібно акцентувати увагу на центрі куща – місці, звідки ростуть квіти. Бур’ян не буде знищений, але його зростання сповільниться.

Зрештою, кульбаби можна полити окропом. На кущ вистачить півтора літра. Процедура повторюється 2-3 рази. За декілька днів бур’яни будуть ліквідовані. Важливо не попадати на інші рослини, щоб їх не пошкодити.

Можна також посипати кульбаби сіллю. Потрібно зрізати надземну частину бур’яну, а місце самого зрізу посилено посипати сіллю, яка витягне вологу з кореневої системи і рослину буде знищено. Але потрібно акуратно застосовувати сіль, щоб не спровокувати засолення ґрунту.

Допоможе також обприскування кульбаби оцтом. Потрібно змішати в рівних пропорціях воду і оцтову есенцію. Коли на вулиці буде суха безвітряна погода, посилено обприскати бур’яни і налити трохи розчину під корінь. Діяти слід обережно і точково, щоб не нашкодити рослинам. За 1-2 дні можна буде викопати кульбаби, які вже зіпсувалися.