Цього літа у Тернополі для дітей та дорослих працюватимуть два луна-парки. Атракціони розмістять на бульварі Данила Галицького та в парку Національного відродження.

Орієнтовно з 20 червня на бульварі Данила Галицького, поблизу Палацу спорту, розпочне роботу Запорізький луна-парк. Відвідати його можна буде до 15 липня. У будні парк працюватиме з 16:00 до 22:00, а у вихідні – з 12:00 до 22:00.

Із 20 липня до 17 серпня у парку Національного відродження працюватиме Закарпатський луна-парк. Графік роботи: у будні – з 14:00 до 22:00, у вихідні – з 12:00 до 22:00.

Для окремих категорій дітей передбачені пільги. Зокрема, організовані групи дітей-сиріт, діти з інвалідністю, діти загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців, а також вихованці дитячих будинків і будинків сімейного типу зможуть безкоштовно відвідати луна-парки. Для дітей учасників бойових дій діють знижки на постійній основі.