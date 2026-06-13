Народний театр танцю «Посмішка» Центру творчості дітей та юнацтва Тернополя успішно виступив на Міжнародному фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва «Арабески Італії».

Тернопільський колектив під керівництвом Лариси та Тимофія Шевіли представив конкурсні програми у змішаній віковій категорії, а також серед учасників віком 13-14 та 15-16 років.

Виступи юних танцівників отримали високу оцінку журі. За результатами конкурсу «Посмішка» здобула п’ять перших місць, чотири других та одне третє місце.

Участь у фестивалі стала для колективу не лише можливістю продемонструвати свою майстерність, а й нагодою представити Україну на міжнародній сцені. Вітаємо тернопільську «Посмішку» з черговим досягненням та бажаємо нових творчих здобутків.