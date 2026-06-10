Тарас Дрозд повернувся захищати Україну у 2022 році з-за кордону, хоч міг спокійно жити і працювати там. Молодий, відповідальний, чесний… Цвіт нації, який так безжально забирає клята війна. Вічна пам’ять тобі, Тарасе! Легких небесних хмарин!

«Сьогодні мій світ зупинився,

Моє небо стало чорним…

Сину, мій найдорожчий Тарасюня, а як я?

Як я буду без Тебе?

Хто загоїть мої чорні рани?» – це не слова, це – крик душі мами Тараса Наталії Дрозд, відомої гідеси та волонтерки з Тернопільщини.

«На війні загинув син гідеси з Тернопільщини, Наталія Дрозд.

Тарас, молодший син Наталі, повернувся з Польщі аби захищати Наш Дім. Наталя була не лише мамою Воїна, яка молилася зранку до вечора, але й активною волонтеркою. І, чесно кажучи, її молитви справді працювали, адже було чимало випадків, коли хлопці мали б підірватися, але цього не ставалося», – повідомила на своїй сторінці у фейсбуці Nataliya Mynko.

Загибель молодого воїна підтвердив міський голова Тернополя Сергій Надал: «Героїчно завершив свій шлях на землі наш захисник Дрозд Тарас Олегович. Воїн загинув 7 червня під час виконання бойового завдання на Харківщині. Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя. Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя! Вічна та світла памʼять захиснику України!» – йдеться в повідомленні.

Знайомі, друзі, колеги висловлюють слова щирого співчуття та болю з приводу полеглого Героя.

«Сьогодні загинув син моєї однокласниці Тарас Дрозд Він повернувся у 2022 з закордону і став на захист України і нас з вами. Згадаймо його в молитві…. Щирі співчуття рідним. Царство Небесне Герою!» – пише Галина Кухаришин.