Нічне застілля в одній із квартир Чорткова завершилося смертю людини. Після конфлікту між чоловіками один із них отримав ножове поранення, несумісне з життям.



Повідомлення про чоловіка з ножовим пораненням надійшло до поліції та медиків 10 червня близько 1:45. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Чортківського районного управління поліції.



Як повідомили в обласній поліції, у ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що потерпілий – житель Чорткова, 1979 року народження. Він разом із товаришем прийшов у гості до свого знайомого. Чоловіки розпивали алкогольні напої. Згодом до компанії приєдналася 34-річна жінка.



Під час застілля між господарем помешкання та гостями виникла словесна суперечка на ґрунті ревнощів. У розпал конфлікту власник квартири схопив ніж та завдав одному з опонентів удар у грудну клітку. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці події. Іншому гостю нападник травмував ножем ногу.



Свідком події стала жінка, яка перебувала у квартирі. Вона зателефонувала своєму батькові та повідомила про конфлікт. Чоловік викликав швидку медичну допомогу та поліцію. Попри зусилля медиків, врятувати чортківчанина не вдалося.



Поліцейські затримали фігуранта відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий житель 1974 року народження, який перебував у розшуку з березня 2026 року за самовільне залишення військової частини.



Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.





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