Під час виконання робіт з підготовки газового обладнання котельні на вул. Петра Батьківського, 46-Б до опалювального сезону 2026-2027 років було демонтовано та направлено на планову повірку лічильник газу РГК-1000, який входив до складу комерційного вузла обліку природного газу.

За результатами проведеної повірки прилад визнано непридатним для подальшої експлуатації. Для проведення ремонту та повторної повірки лічильника було укладено відповідний договір із ТзОВ «ЗЕРО» (м. Івано-Франківськ).

Про це повідомили в ТМР.

8 червня 2026 року представники підприємства повідомили, що через припинення виробництва лічильників РГК-1000, відсутність необхідних запасних частин, а також значну вагу обладнання ремонтні роботи можуть тривати від 7 до 20 днів.

У зв’язку з відсутністю справного приладу обліку природного газу експлуатація котельні є неможливою. Відповідно, на період проведення ремонту та повірки лічильника котельня не зможе здійснювати подачу гарячої води споживачам.