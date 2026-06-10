Черговою жертвою інтернет-шахраїв стала жителька Кременецького району.

Жінка повірила незнайомцю, який представився працівником міжнародної системи грошових переказів, та втратила значну суму коштів. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

До співробітників Кременецького районного відділу поліції звернулася жителька одного із сіл району.

Зі слів заявниці, їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником сервісу грошових переказів та повідомив про нібито надходження для неї коштів з Німеччини.

Для отримання переказу співрозмовник надіслав жінці посилання.

Перейшовши за ним, потерпіла ввела реквізити своєї банківської картки. Невдовзі з її рахунку було списано 60 000 гривень.

За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та встановлюють особу зловмисника.

Поліцейські вкотре нагадують громадянам: працівники банків, платіжних систем чи сервісів грошових переказів ніколи не надсилають клієнтам посилання для введення конфіденційних даних платіжних карток.

Не переходьте за сумнівними посиланнями та не повідомляйте стороннім особам реквізити картки, CVV-код, паролі чи коди з SMS-повідомлень.

Якщо ви стали жертвою шахрайства або маєте підозру щодо дій невідомих осіб, негайно звертайтеся до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102.