Центр підтримки ветеранів та родин Героїв запрошує ветеранів і ветеранок долучитися до тренувань з водного поло.

Заняття проходять під керівництвом досвідченого тренера та допомагають покращити фізичну форму, зміцнити м’язи, розвинути витривалість і знизити рівень стресу. Водне поло також сприяє командній взаємодії, підтримці та спілкуванню серед однодумців.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Тренування відбуваються щосереди о 17:00 за адресою: вул. Волинська, 40.

Для реєстрації та отримання додаткової інформації телефонуйте: +38 (050) 501 85 24,

+38 (068) 696 69 43.

Центр підтримки ветеранів та родин Героїв організовує спортивні, культурні та реабілітаційні заходи, а також надає комплексну підтримку ветеранам, військовополоненим, родинам загиблих Героїв і зниклих безвісти. Тут працює команда фахівців супроводу, представник Центру надання адміністративних послуг, юристи та психологиня з ветеранським досвідом.

Ветеранський простір працює за адресою: вул. Любомира Гузара, 1.