Тіло 69-річної жительки одного із сіл Тернопільського району зі слідами насильницької смерті виявили неподалік її будинку. У скоєнні особливо тяжкого злочину правоохоронці підозрюють 16-річного онука загиблої.

Про це розповіли у поліції Тернопільської області.

Повідомлення про подію на спецлінію “102” надійшло 9 червня близько 20 години від сина потерпілої. Чоловік повідомив, що неподалік домогосподарства виявив матір без ознак життя.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, криміналісти та оперативники. Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до смерті жінки може бути причетний її 16-річний онук, який проживав разом із нею та батьком.

За попередніми даними, між родичами виник побутовий конфлікт, у ході якого неповнолітній завдав жінці цеглиною тілесних ушкоджень, несумісних із життям. Після цього хлопець намагався приховати сліди злочину та витягнув тіло за межі подвір’я.

Правоохоронці оперативно встановили обставини події та затримали підозрюваного за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Відомо, що неповнолітній має розлад аутистичного спектра. Для з’ясування обставин справи та встановлення його психічного стану слідчі призначать відповідну судово-психіатричну експертизу.

Триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини кримінального правопорушення.