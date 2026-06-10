Ігор Боднар – майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики та срібний призер Паралімпійських ігор. Мужній воїн і вірний побратим. На жаль, Україна втрачає найкращих. Вічна пам’ять Герою!

Про загибель видатного спортсмена повідомила Федерація легкої атлетики Тернопільської області. Ігор Боднар загинув 6 червня під час виконання бойового завдання на Сумщині.

Ігор Боднар прославив Україну на Паралімпіаді-2000 у Сіднеї, де виборов срібну медаль у бігу на дистанції 1500 метрів. Він тренувався в Тернопільському обласному центрі «Інваспорт» та був нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

Прощання з Героєм відбудеться завтра, 11 червня, об 11:00 у Домі печалі на вулиці Микулинецькій.

«Висловлюємо щирі співчуття родині та всім близьким захисника України. Вічна та світла пам’ять Герою!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Фото: Федерація легкої атлетики Тернопільської області.