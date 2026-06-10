15 червня о 14:00 у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбудеться творча зустріч із відомим українським письменником, сценаристом, журналістом Андрієм Кокотюхою.

Андрій Кокотюха – автор понад 100 книжок у жанрах детективу, трилера, історичного та пригодницького роману, лавреат численних літературних відзнак. Його твори здобули широку популярність серед читачів, а окремі книги стали основою для екранізацій.

Під час зустрічі письменник розповість про власний творчий шлях, особливості роботи над книжками, сучасну українську літературу та нові авторські проєкти. Учасники матимуть можливість поставити запитання, поспілкуватися з автором, отримати автограф.

Формат «жива бібліотека» – це інтерактивна форма спілкування, де замість читання – жива розмова, а «книгою» стає людина.

Захід відбудеться в межах культурно-просвітницького проєкту «Книга наживо: читай, зустрічай, надихайся!», який реалізує Тернопільське обласне відділення Української бібліотечної асоціації у партнерстві з Тернопільською обласною бібліотекою для молоді за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.

Проєкт спрямований на популяризацію читання та створення можливостей для безпосереднього спілкування читачів із сучасними українськими авторами.

Тернопільська обласна бібліотека для молоді розташована вул. Нечая, 29.

Вхід вільний.

