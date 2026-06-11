Ярослав Репіховський пройшов усе пекло війни. На жаль, у липні 2024-го зв’язок з воїном обірвався. У рідних жевріла тоненька надія. Але Ярослав повертається до рідного дому на щиті. Вічна пам’ять Герою!

«З глибоким болем сповіщаю, що підтвердилася загибель нашого земляка Репіховського Ярослава Дмитровича із села Яструбове (19.09.1988 р.н.). Ярослав став на захист Батьківщини 4 березня 2022 року.

​У липні 2024 року Ярослав зник безвісти…. Але залишалася надія…

На жаль, найгірші побоювання підтвердилися – експертиза офіційно визнала факт загибелі Героя. Він поліг у бою, підірвавшись на ворожій міні. Щирі співчуття родині, близьким, друзям та побратимам Ярослава», – повідомили у Купчинецькій громаді.

Сьогодні Героя зустріли в селі Яструбове, потім кортеж із загиблим попрямував у с.Купчинці до будинку, де провів дитинство Ярослав. А потім захисник повернеться до рідного дому в с.Яструбове, де о 20:00 відбудеться парастас.

Похорон у п’ятницю о 12:00. Громада просить односельців, рідних, знайомих, друзів прийти, щоб віддати шану загиблому і спільно помолитися за вічний спокій душі Героя.

«Два роки жевріла надія, що Славчик повернеться живим. Вірилося, що він не зник безвісти, а потрапив у полон і обов’язково повернеться. На жаль, дива не сталося. У бою гинуть люди, яким би жити, любити, творити, будувати сім’ї, Україну. Спи спокійно, дорогий троюрідний брате. Честь!» – написала на своїй сторінці у фейсбуці Леся Назаревич.