Добрий, щирий, працьовитий, чуйний… Таким пам’ятатимуть Павла Гунька. Жорстока війна забрала у молодого захисника не лише мирне життя, а й можливість здійснити багато планів і мрій… Із грудня 2025 року Павла вважали зниклим безвісти. Рідні надіялися, сподівалися… Але дива не сталося. Щирі співчуття батькам, сестрі, братові… Легких хмаринок тобі, молоденький Воїне!

«12 та 13 червня у Вишнівецькій громаді оголошено Днями жалоби.

Громада зустрічатиме Павла Гунька, Героя, що повертається додому на щиті.

Гунько Павло Олександрович народився 2 липня 1999 року в селі Млинівці. Навчався у Млинівецькій загальноосвітній школі, яку закінчив у 2014 році. Після завершення навчання вступив до Вишнівецького професійного ліцею.

Павло був доброю, щирою, працьовитою та чуйною людиною, завжди готовою прийти на допомогу. Його поважали рідні, друзі та односельці за людяність, доброзичливість і щире серце.

На жаль, війна забрала у нього не лише мирне життя, а й можливість здійснити багато планів і мрій. У свої 26 років Павло віддав найдорожче – власне життя – за свободу та незалежність України.

У війську солдат Павло Гунько був навідником мінометного відділення взводу вогневої підтримки 7 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А***.

Загинув воїн під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну, своїх найрідніших, усіх нас, 25 грудня 2025 року в Сумській області. До червня 2026 року Герой вважався безвісти зниклим.

Закликаємо усіх мешканців громади гідно зустріти свого земляка – Героя Павла Гунька:

15:30 – супровід Героя з моргу до виїзду з Тернополя;

16:30 – зустріч на трасі М-19, біля с.Раковець;

16:50 – прощання на майдані Шевченка у Вишнівці.

Далі траурний кортеж з тілом полеглого Захисника вирушить до рідної домівки у село Млинівці.

20:00 – Панахида.

13 червня, о 12:30 , супроводжуємо нашого Героя з дому до місцевої церкви, де відбудеться чин похорону.

Розділяємо біль втрати з родиною, висловлюємо щирі співчуття батькам, сестрі, братові, друзям, однокласникам, усім, хто знав Павла Гунька. Сумуємо разом вами.

Вічна та світла пам’ять вірному синові українського народу», – написали у Вишнівецькій громаді.