Довге чекання, віра, молитви… Рідні надіялись… На жаль, дива не сталося. 34-річний Сергій Берекеля, якого вважали зниклим безвісти, загинув на російській курщині у вересні 2024 року. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«Із глибоким сумом повідомляємо, що наш земляк із села Колодне 34-річний Сергій Берекеля, який вважався зниклим безвісти, загинув 15 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на території курської області рф.

Зустріч Героя відбудеться у Сквері Героїв завтра, 12 червня, о 13 годині. (Кортеж буде рухатись через с. Чернихівці).

Після спільної молитви колона попрямує до рідної оселі захисника у село Колодне, де відбудеться парастас.

Чин похорону – у суботу, 13 червня, об 11 годині.

Просимо прийти і належно вшанувати воїна, який віддав своє молоде життя за вільну Українську державу, за гідне майбутнє кожного з нас», – написав збаразький міський голова Роман Полікровський.