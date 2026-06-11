Із заявою про злочин до поліції звернулася жителька Підволочиська. Жінка розповіла, що з її помешкання викрали гроші й золоті вироби.

Загальна сума завданих збитків склала близько 30 тисяч гривень. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

До злочину виявився причетний 20-річний житель Чортківського району, який був добре знайомий із подружжям потерпілих та неодноразово бував у них удома.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік знав, де господарі зберігають запасні ключі від будинку. Скориставшись тим, що власників вдома не було, він проник до помешкання та викрав золоті прикраси, гроші, алкогольні напої й харчові продукти.

Зникнення майна виявила власниця будинку та звернулася до поліції.

Оперативники встановили місцеперебування підозрюваного. Під час спілкування з правоохоронцями він визнав свою причетність до злочину. Гроші чоловік встиг витратити, а викрадені золоті вироби поліцейські у нього вилучили.

Слідчі поліції здійснюють досудове розслідування. Чоловікові інкримінують частину 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.