Тернополі від 11 червня відновлено теплохідні рейси до Дальнього пляжу.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

“З початком купальногло сезону теплоходи «Ян-Амор Тарновський» та «Капітан Парій» відновлюють зупинку на причалі біля Дальнього пляжу. Скористатися послугою можна вже від сьогодні, 11 червня”, — повідомили у ТМР.

Про намір вийти на причалі біля Дальнього пляжу потрібно сповістити матросів перед посадкою на теплохід. Зупинку здійснюватимуть, якщо на пляжі виходитимуть щонайменше троє пасажирів.

Теплоходи працюють щодня за сприятливої погоди з 11:00 і до настання темної пори доби. Останній рейс до Дальнього пляжу виконуватимуть за годину до заходу сонця.

Вартість проїзду в одну сторону – до пляжу чи назад – становить 100 гривень для дорослих та 50 гривень для дітей віком від 6 до 11 років. Для членів сімей загиблих військових проїзд безкоштовний.