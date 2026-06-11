Підозри отримали посадовці трьох РТЦК Тернопільщині. Йдеться про осіб керівного складу Тернопільського, Чортківського та Кременецького РТЦК та СП.

Попри те, що 129 військовослужбовців (в тому числі жінок) вже несли службу у різних військових частинах, призвали їх до лав ЗСУ та внесли дані до системи «Оберіг». Троє фігурантів отримали підозри.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

‘Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції продовжує заходи з викриття фактів фіктивної мобілізації, яка спотворює інформацію військового керівництва реальний про стан комплектування військових частин. Зокрема, маючи доступ до автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Оберіг» та використовуючи власні кваліфіковані електронні підписи, посадові особи ТЦК вносять неправдиві дані про мобілізацію громадян.

Крім того, складають та видають недостовірні офіційні документи – поіменні списки військовозобов’язаних, нібито направлених до військових частин. Надалі ці документи використовуються для формування службової звітності щодо виконання мобілізаційних заходів”, – йдеться у повідомленні ДСР Нацполіції.

Саме у такий спосіб керівництво Тернопільського, Чортківського та Кременецького районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки покращували мобілізаційні показники, зазначили у поліції.

Як встановили оперативники УСР у Тернопільській області Нацполіції, шляхом махінацій в системі у Тернопільському РТЦ фіктивно призвали 30 осіб (чинних військовослужбовців), Чортківському – 56, Кременецькому – 43.

Однак, за наявною оперативною інформацією, кількість «призваних» —близько 800 осіб.

На підставі зібраних слідчі ДБР, розташованого у м. Львові, оголосили п’ятьом посадовцям про підозру за ч. 1 та 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Йдеться про начальників Тернопільського, Чортківського та Кременецького РТЦК та СП.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад. Заходи з викриття проводилися спільно з СБУ та військовою службою правопорядку. Слідство триває за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратуру у сфері оборони Західного регіону.

У поліції нагадали, що на Закарпатті викрили посадовців РТЦК та СП, які внесли фіктивні дані до системи «Оберіг» для штучного покращення показників мобілізації – «мобілізували» 270 осіб. Серед них були громадяни, які вже проходили службу у лавах Збройних сил України, а також померлі особи.

До відома: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.