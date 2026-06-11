Літо – це досить небезпечна пора року для вашого смартфона та інших гаджетів.

У цьому році у багатьох містах України денна температура підіймається вище 30 градусів, тож багато хто може зіткнутися з перегріванням пристрою та негативним впливом високих температур на його роботу та акумулятор, який може втратити свої характеристики і швидше вийти з ладу. Gazeta.ua нагадає декілька простих порад, як використовувати телефон у спеку.

Увімкніть автоматичну яскравість екрана

Увімкнення функції автояскравості більше підходить не для безпеки, а для комфорту користувача. Кожен стикався з тим, що на екрані при яскравому сонці нічого неможливо розглянути.

Таку проблему в літній період допоможе вирішити налаштування автояскравості, яка є у смартфонах. Але варто врахувати, що, залежно від вашої моделі телефону, це не завжди може бути рішенням.

Уникайте прямих сонячних променів

Уникайте прямого сонячного світла. Однією з головних причин перегріву смартфона є пряме потрапляння сонячних променів на пристрій. Тому важливо уникати тривалого перебування смартфона на прямому сонці.

Якщо ви знаходитесь на вулиці, при використанні смартфона постарайтеся знайти тінь, або хоча б знайти більш прохолодне місце.

Що робити якщо влітку нагрівається телефон

Різкі перепади температури можуть негативно позначатися на роботі смартфона, то не слід його різко “охолоджувати”. Постарайтеся остудити смартфон поступово, перенісши його в тінь, в прохолодне приміщення, що провітрюється.

Також у налаштуваннях пристрою слід активувати функцію економії енергії, або увімкнути режим “У літаку”. Це допоможе смартфону швидше охолонути.

Вимкніть непотрібні функції

Вимикайте функції, які ви не користуєтеся постійно: Bluetooth, Wi-Fi, GPS. Також варто відключити фонові програми, які вам не потрібні. Це допоможе знизити навантаження на процесор та акумулятор смартфона, і навіть заощадить заряд батареї.

Як правильно заряджати телефон влітку

Під час спеки рекомендується відмовитися від швидкої зарядки і вибрати звичайний блок живлення. Швидка зарядку також може бути причиною перегріву смартфона, особливо у спеку. Не варто заряджати телефон більш ніж на 80%, і не користуйтеся ним під час заряджання.

Ну і звичайно, в жодному разі не залишайте пристрій, що заряджається, під прямим сонячним промінням.

Найпростіший спосіб охолодити смартфон

Ну, а найпростіший спосіб охолодити смартфон – просто вимкнути його на деякий час, досить буде й 10 хвилин.