Із 13 червня у Тернополі запроваджуються нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

Згідно з проведеними розрахунками та відповідно до прийнятого рішення, вартість проїзду буде однаковою як у комунальному, так і в приватному громадському транспорті та становитиме:

19 грн – при розрахунку електронним квитком «Соціальна карта тернополянина»;

23 грн – при оплаті неперсоніфікованим електронним квитком;

26 грн – при оплаті банківською карткою або пристроєм з технологією NFC.

Рішення про зміну тарифу ухвалено у зв’язку із значним підвищенням вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та комплектуючих, а також збільшенням державних соціальних стандартів і рівня мінімальної заробітної плати.

Нова вартість проїзду встановлена з урахуванням висновків фахівців управління транспортних мереж та зв’язку, результатів проведеного незалежного аудиту, який підтвердив правильність розрахунків, а також після громадських обговорень. Водночас проведені розрахунки свідчать, що економічно обґрунтована вартість однієї поїздки в автобусі сьогодні становить 26,7 грн, а у тролейбусі – 31,6 грн.

Звертаємо увагу, що учні та студенти Тернопільської громади й надалі користуватимуться безкоштовним проїздом у тролейбусах та комунальних автобусах при пред’явленні «Соціальної карти тернополянина» категорій «Учнівська»/»Студентська», а також матимуть 50% знижки на проїзд у приватному транспорті за наявності вищевказаних карток. Збережено й безкоштовний проїзд для 29-ти пільгових категорій населення, серед яких пенсіонери, особи з інвалідністю, учасники бойових дій тощо.

Окрім того, Тернопіль залишається єдиним містом в Україні, де діє послуга «Єдиний квиток», яка дозволяє здійснювати необмежену кількість пересадок протягом 30 хвилин між усіма видами громадського транспорту – як комунального, так і приватного, автобусами й тролейбусами.

Варто зазначити, що під час громадських обговорень було враховано пропозиції від жителів громади. Зокрема, за результатами обговорення вартість проїзду для користувачів «Соціальної карти тернополянина» була зменшена з попередньо запропонованих 20 грн до 19 грн за поїздку. Це рішення ухвалено з урахуванням звернень мешканців та з метою збереження доступності громадського транспорту для жителів громади.

Нагадаємо, мешканці громади можуть скористатися «Соціальною картою тернополянина», яка дозволяє суттєво економити на проїзді. Оформити картку можуть не лише жителі Тернополя, а й громадяни, які працюють або навчаються на території громади. Подати анкету на виготовлення електронного квитка «Соціальна карта тернополянина» можна онлайн у застосунку «е-Тернопіль».