Шестеро травмованих – наслідки дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернополя та області впродовж 10 червня.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

До лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості бригада екстреної медичної допомоги доправила чотирьох потерпілих. Травми вони отримали у результаті автопригоди. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.



У ході перевірки стало відомо, що між населеними пунктами сіл Почапинці та Підгороднє жителька Івано-Франківська, керуючи Skoda Octavia, не обрала безпечної дистанції та допустила зіткнення з автомобілем Nissan Qashqai, який рухався попереду. У результаті удару до лікарні потрапили по двоє пасажирів з кожного авто. Серед потерпілих – неповнолітній. За даним фактом слідчі Тернопільського відділу поліції №2 відкрили провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.



Про аварію з потерпілими в обласному центрі на проспекті Степана Бандери надійшло повідомлення на спецлінію поліції о 16:40. Кермувальник Audi A4 допустив наїзд на місцеву жительку 2011 року народження. Неповнолітня переходила дорогу в межах нерегульованого пішохідного переходу. Дівчинку з травмами госпіталізували до медзакладу.



Ще одну автотрощу зареєстрували слідчі Тернопільського райуправління поліції близько 19:20. 18-річний житель Тернополя, керуючи мотоциклом Lifan LF175-2E допустив зіткнення із попутним автомобілем Mitsubishi Eclipse Cross. Мотоцикліста госпіталізували.



У всіх учасників ДТП взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі поліції встановлюють причини автопригод.

