Михайло Медведик з Чорткова більше року був у полоні. Час для рідних тягнувся вічністю. І ось, нарешті Михайло вдома. Рідні, друзі, громада у День Героїв зустріли свого Захисника…

Зустріч захисника відбулася сьогодні, 23 травня, у День Героїв, на площі Героїв Євромайдану, біля пам’ятної інсталяції полеглим у російсько-українській війні воїнам Чортківської громади.

Ця зустріч до сліз зворушила кожного. Уся громада об’єдналася, щоб подякувати своєму захиснику: люди приходили з квітами, ділилися теплими словами та подумки молилися за нього. Особливим моментом стало вручення короваю на українському рушнику.

Михайло Миколайович був призваний на військову службу до військової частини А1915 3 січня 1996 року Чортківським районним військовим комісаріатом. Упродовж багатьох років служби він сумлінно виконував свій військовий обов’язок, залишаючись вірним Присязі та Українському народові, та пройшов шлях від командира відділення до головного сержанта – командира відділення взводу охорони та оборони роти охорони та оборони батальйону охорони.

Під час переведення особового складу військової частини А1915 до бойових частин він виявив особисте бажання продовжити службу у 110 окремій механізованій бригаді імені генерала-хорунжого Марка Безручка та стати на захист Батьківщини. Виконуючи бойові завдання у районі ведення бойових дій Донецької області поблизу села Велика Новосілка 11 січня 2025 року, потрапив у ворожий полон.

Перебуваючи з січня 2025 року по березень 2026 року у надзвичайно важких умовах, він проявив стійкість, мужність та незламність духу українського воїна. Спершу перебував у полоні в окупованому Торецьку на Донеччині, далі – у тверській області московії. Сьогодні Михайла вже вітали вдома – серед побратимів, серед людей, які чекали та вірили у його повернення.

«Всі, хто чекає своїх близьких, – надійтесь і вірте! Надія – це сила! Вона дає силу витерпіти всі страждання у полоні. Дає дорогу додому і до перемоги. Слава Україні!», – звернувся до усіх присутніх Михайло Медведик.

Володимир Шматько привітав Михайла із поверненням та нагородив захисника найвищою відзнакою Чортківського міського голови «За честь і відвагу».

«Михайло – один із тисяч українських героїв, які пройшли через пекло полону, але не втратили гідності й сили духу. Чортків вітає свого Захисника з поверненням додому. Дякуємо тобі, Михайле, за незламність, мужність і любов до України, – зазначили у Чортківській міській раді.

З нагоди Дня Героїв відбулась і поминальна панахида, приурочена всім захисникам і захисницям, які віддали життя у боротьбі за Україну.

Також Володимир Шматько нагородив медалями «За честь і відвагу» захисників із Чортківської громади: Павла Цапика – солдата, вогнеметника; Олега Коваля – головного сержанта, командира екіпажу безпілотних літальних комплексів; Степана Ногу – молодшого сержанта, старшого водія-механіка САУ «Краб». Про це йдеться у повідомленні Чортківської міської ради.