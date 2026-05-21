У Тернополі посилюють контроль над водіями електросамокатів.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Електросамокати, гіроскутери та електровелосипеди дедалі частіше стають причиною небезпечних ситуацій у центрі Тернополя. Те, що для одних зручний та швидкий транспорт, для інших може обернутися травмами, а в окремих випадках навіть трагедією, кажуть у поліції.

“Водії електросамокатів є повноцінними учасниками дорожнього руху й повинні дотримуватися правил безпеки. Адже зіткнення на швидкості з пішоходом може мати важкі наслідки. Удар електросамоката здатен спричинити тяжкі травми голови, переломи чи внутрішні ушкодження, а за певних обставин завершитися летально”, — зазначили в поліції.

Саме через численні скарги мешканців обласного центру та ризики для пішоходів у Тернополі діє заборона на пересування електросамокатами, гіроскутерами та електровелосипедами у пішохідній зоні центральної частини міста.

Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, рух такого транспорту заборонений на ділянці від перехрестя вулиці Руської та бульвару Тараса Шевченка до обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка. Заборона також поширюється на Алею пам’яті “Незламні” та пішохідну зону, відому серед тернополян як “стометрівка”.

У центральній частині міста вже встановили попереджувальні та заборонні знаки, які інформують про обмеження руху електросамокатів та іншого електротранспорту в пішохідній зоні. Попри це правоохоронці й надалі фіксують порушення.

З 1 січня по 19 травня 2026 року на території області правоохоронці зафіксували 22 порушення правил дорожнього руху водіями транспортних засобів з електричним двигуном. 16 порушників керували електротранспортом у стані алкогольного сп’яніння.

Окрім цього, у період з 14 по 18 травня працівники поліції та муніципальної інспекції склали два адміністративних протоколи за статтею 152 КУпАП – порушення правил благоустрою, а також три протоколи за частиною 3 статті 184 КУпАП щодо неналежного виконання батьками обов’язків стосовно виховання дітей.

Контроль за дотриманням правил здійснюють інспектори муніципальної інспекції спільно з працівниками патрульної поліції. У центральній частині міста працюють вело- та піші патрулі. У вихідні дні контроль за дотриманням ПДР посилюється через значне скупчення людей.

За порушення правил дорожнього руху, зокрема їзду тротуарами або створення аварійної ситуації, передбачено штрафи від 340 до 850 гривень.

Окрему увагу правоохоронці звертають на неповнолітніх водіїв. Якщо діти керують електросамокатами у заборонених місцях або порушують правила дорожнього руху, відповідальність нестимуть батьки. У таких випадках сума штрафів може сягати від 17 до 34 тисяч гривень.

Поліцейські нагадують, що за керування електросамокатами у стані алкогольного сп’яніння порушників притягуватимуть до відповідальності відповідно до статті 130 КУпАП.