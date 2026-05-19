На Тернопільщині скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який вбив свою дружину. Підозрюваному інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Нагадаємо, що повідомлення про тяжкий злочин в одному із сіл Чортківського району надійшло на спецлінію “102” близько другої години ночі 17 грудня 2025 року. До поліції зателефонував неповнолітній хлопчик та повідомив, що його матір отримала ножове поранення.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції та бригада екстреної медичної допомоги. Попри вжиті заходи, врятувати 31-річну жінку не вдалося.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що між подружжям виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Під час суперечки чоловік, 1988 року народження, кухонним ножем завдав дружині удар у ділянку грудної клітки.

Відповідно до висновків судово-медичної експертизи, смерть потерпілої настала в результаті масивної крововтрати.

У момент трагедії в будинку перебували двоє неповнолітніх синів подружжя — 11 та 14 років. Саме один із хлопчиків викликав поліцію. Після загибелі матері діти залишилися сиротами, нині ними опікується бабуся.

Правоохоронці затримали фігуранта відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час слідства чоловік свою провину визнав.

Обвинувальний акт слідчі скерували до суду. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювали ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури.