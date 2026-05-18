Микола Шовдра, не чекаючи повістки, пішов захищати Україну від початку великої війни. На жаль, зв’язок із захисником обірвався більше трьох років тому. І лише тепер Микола повертається додому на щиті. Вічна пам’ять та шана Герою!

«У Гусятинську громаду знову прийшла сумна і трагічна звістка… Сьогодні з болем у серці сповіщаємо про загибель нашого земляка, мужнього воїна, відданого сина України — Шовдри Миколи Михайловича (05.01.1972-09.03.2023).

Із перших днів повномасштабного вторгнення ворога на територію нашої держави Микола без вагань приєднався до українського війська, навіть не отримавши повістки.

Життя Героя обірвалося 9 березня 2023 року під час виконання бойового завдання на одному з найнебезпечніших напрямків фронту в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Довгий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Факт загибелі Героя встановив суд. Схиляємо голови в глибокій шані перед подвигом нашого Героя! Загибель Миколи стала важкою втратою не лише для його родини, а й для всієї нашої громади. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого. Вічна Пам’ять та шана Герою! 19 травня 2026 року, о 11:00 год на центральній площі біля пам’ятника Незалежності України відбудеться панахида за загиблим Миколою Шовдрою. Просимо прийти та віддати шану Герою!» – повідомили у Гусятинській громаді.