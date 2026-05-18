Викладач основ театрального мистецтва Богдан Миколайович Нікітюк став стипендіатом Президента України для молодих митців у сфері театрального мистецтва.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Відповідне рішення затверджене Указом Президента України №383/2026 від 15 травня 2026 року. Стипендія призначена молодим письменникам і митцям різних напрямів мистецтва, зокрема театрального.

Богдану Нікітюку – 24 роки. Він працює у Тернопільському ліцеї № 21 – спеціалізованій мистецькій школі імені Ігоря Ґерети вже два роки.

“За цей час педагог активно залучений до позакласної роботи, проводить творчі заходи, виcтупає в ролі ведучого. Його учні – неодноразові переможці всеукраїнських та регіональних конкурсів у галузі театрального мистецтва”, — розповіли у міській раді.