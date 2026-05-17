Співачка LELÉKA гідно представила Україну на 70-му пісенному конкурсі Євробачення, який відбувся у Відні, Австрія, за участю 35 країн, та посіла 9 місце. Виконавиця виступила у фіналі з емоційною піснею Ridnym, зумівши підкорити серця як професійного журі, так і мільйонів глядачів по всьому світу.

Завдяки потужному вокалу та глибокому сенсу композиції українська представниця здобула значну кількість балів, підтвердивши високий рівень вітчизняної музичної сцени на міжнародній арені.

За підсумками голосування LELÉKA виборола 9 місце, отримавши загалом 221 бал від публіки та суддів. Національні журі різних країн оцінили виступ українки у 54 бали, тоді як глядачі додали співачці ще 167 балів.

Варто зазначити, Україна отримала 12 балів від журі Швейцарії, а 10 балів – від Азербайджану, 7 балів від Італії, 6 балів від Франції, Великої Британії та Латвії. І 3 – бали від Португалії та 1 бал від Польщі й Румунії.

Пісня Ridnym стала справжнім символом надії та внутрішньої сили, що особливо відгукнулося аудиторії в залі. Режисерська постановка Іллі Дуцика та витончений образ від дизайнерки Лілії Літковської допомогли максимально точно передати атмосферу пісні української співачки. Наприкінці свого виступу LELÉKA сказала: “Слава Україні!” та викликала хвилю гучних оплесків на арені Wiener Stadthalle.

На Євробаченні-2026 перемогла Болгарія. Країну представляла Dara з піснею Bangaranga. Співачка отримала 204 бали від журі та ще 309 від глядачів.

Це одностайна перемога, адже артистка отримала максимальні бали як від журі, так і від глядачів. До того ж, цього року Болгарія вперше після кількох років паузи повернулась на Євробачення.

Dara – одна з найвідоміших попвиконавиць у своїй країні. Вона формує образ сучасної болгарської попмузики завдяки унікальному голосу, потужній сценічній енергії та сміливому міксуванню жанрів.



