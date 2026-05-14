Росія завдала одного з найбільших за останній час удару по території України. Загалом протягом доби противник запустив понад 1,5 тисячі цілей, більшість з яких припало саме на нічну атаку по низці областей.

Насамперед ворог цілився на столицю. Відповідну інформацію оприлюднив президент Володимир Зеленський.

Також руйнування інфраструктури фіксували і в Київській області. Крім вищезгаданого, ударів зазнали об’єкти енергетики у Кременчуці, а також портова і житлова забудова у місті Чорноморськ.

«Загалом із початку вчорашньої доби росіяни застосували більш ніж 1560 дронів проти наших міст і громад. Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення. Важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар», – написав Володимир Зеленський.

Після масованої атаки Росії на Україну силам ППО вдалося знищити понад 93% ракет та дронів. Однак ворог все ж встиг вбити людей та пошкодити 50 житлових будинків.

За всі ці удари буде справедлива відповідь.

Загалом після масованого удару в Україні пошкоджено 180 об’єктів. З них лише звичайних житлових будинків понад 50.

Що кажуть у Повітряних силах ЗСУ?

Керівник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в етері телемарафону повідомив, що загалом протягом ночі росіяни вдарили по Україні, застосувавши понад 700 повітряних засобів.

«Як бачимо сьогодні по удару вже нічному, велика кількість засобів повітряного нападу – 731. Переживаємо зараз найбільші удари взагалі, які були за час повномасштабного вторгнення із застосуванням крилатих і балістичних ракет, також дронів різних типів», – розповів він.

За його словами, під час масованої атаки російська сторона використала дрони типу “Шахед”, “Гербера”, “Італмас”, а також реактивні безпілотники та баражуючи боєприпаси “Бандероль”, які виявили українські військові.