Цієї весни 30 студентів Західноукраїнського національного університету, зокрема здобувачі освітніх програм «Міжнародний бізнес» та «Міжнародний менеджмент» кафедри міжнародних економічних відносин, успішно завершили навчання в межах міжнародного освітнього проєкту академічного інституту CERGE-EI.

Учасники пройшли курс «Економіка здоров’я», який дав можливість поглибити знання з сучасних економічних теорій та їх практичного застосування у сфері охорони здоров’я.

Під час навчання студенти опанували інструменти економічного аналізу, отримали ґрунтовне розуміння механізмів функціонування систем охорони здоров’я, а також навчилися оцінювати ефективність управлінських рішень на основі доказових даних.

Особливу увагу в межах курсу було приділено розвитку аналітичного мислення, роботі з даними та формуванню навичок застосування економічних підходів до вирішення актуальних суспільних проблем. Учасники також удосконалили свої компетентності у сфері командної роботи, інтерпретації складної інформації та підготовки обґрунтованих висновків.

Навчання в CERGE-EI стало для студентів цінним досвідом міжнародної академічної співпраці, що сприяє професійному розвитку, розширенню світогляду та формуванню конкурентних переваг на сучасному ринку праці.

Учасники висловлюють щиру вдячність команді CERGE-EI за високий рівень організації навчального процесу, підтримку та безцінний досвід, а також Західноукраїнському національному університету за створення можливостей для участі студентів у міжнародних освітніх ініціативах.