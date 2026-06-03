Упродовж січня-травня зведений бюджет отримав 9 млрд 437,2 млн грн податків і зборів, що контролюються ГУ ДПС у Тернопільській області. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року, доходи зросли на більш як 1,3 млрд грн, або на 16,2%.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

До загального фонду Державного бюджету мобілізовано понад 4,4 млрд грн, це – на 571,9 млн грн більше, ніж за аналогічний період торік.

За основними бюджетоформуючими платежами забезпечено такі показники:

податок на додану вартість – 1,5 млрд грн;

військовий збір – майже 1,1 млрд грн;

податок на доходи фізичних осіб – 987,5 млн грн;

податок на прибуток підприємств – 683,4 млн гривень.

Водночас вагомий ресурс отримали й місцеві бюджети. За чотири місяці року їх доходи склали майже 4,5 млн гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року, надходження зросли на 749,9 млн грн або на 20%.