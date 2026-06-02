Війна забирає здоров’я наших захисників. У військовому госпіталі медики боролися за життя Василя Хоєцького. На жаль, серце Героя зупинилося. Вічна памʼять та слава українському Воїну!

«Знову сумна звістка огортає нашу громаду болем і скорботою.

Перестало битися серце Захисника України, жителя села Новосілка – Хоєцького Василя Романовича.

Після тривалої боротьби за життя у військовому госпіталі відійшов у Вічність воїн, який стояв на захисті рідної землі, її свободи та незалежності.

Приносимо свої щирі співчуття, родині, побратимам та усім, хто знав полеглого Героя.

Вічна памʼять та вічна слава Герою!

Інформацію щодо зустрічі домовини повідомимо додатково», – написали у Скалатській міській раді.